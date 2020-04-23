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Uşak cezaevinde dezenfekte işlemleri sürüyor Başsavcı Korkmaz: “Virüsün kurumlarımıza girişi engellenmiştir”

İHA

Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürdürülüyor. Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, "Virüsün kurumlarımıza girişi engellenmiştir" dedi.

Uşak cezaevinde dezenfekte işlemleri sürüyor Başsavcı Korkmaz: “Virüsün kurumlarımıza girişi engellenmiştir”

Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürdürülüyor. Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, “Virüsün kurumlarımıza girişi engellenmiştir” dedi.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınından dolayı Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda Sağlık Bakanlığı tavsiyeleri doğrultusunda önlem alındı. Denetimli serbestliğin uygulanmasının ardından alınan tedbirler doğrultusunda Ceza İnfaz kurumu özel ilaçlarla her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Özellikle nizamiye, kuruma giriş alanları, koğuşlar, koridorlar, eğitim alanları, kurum kütüphanesi, gibi ortaklaşa kullanılan alanlar, mahkumların herhangi bir enfeksiyona maruz kalmaması için titizlikle temizleniyor.
Öte yandan ceza infaz kurumunda görevli personeller her gün mesai öncesi ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Tedbirlerin en üst seviyede tutulduğunu söyleyen Korkmaz cezaevlerinde salgına karşı alınan önlemlerin takip edildiğini belirtti.

“Önlemleri artırdık”
Adalet Bakanlığının talimatlarıyla önlemleri sıkı tuttuklarını kaydeden Korkmaz, "Salgın hastalık yayılması tehdidinin ortaya çıkmasına müteakip, binalarımızın ve araçlarımızın dezenfekte edilmesi, personel, hükümlü ve tutukluların hijyenlerinin sağlanmasına yönelik, malzeme ve koruyucu ekipmanları hızlı bir şekilde temin edip, kullanıma sunduk. Bu dönemde tüm binalarımız ve araçlarımız düzenli olarak dezenfekte edilmekte olup, kurumlarımızda ortak alanlarda hijyen sağlanması için kullanılan solüsyonlar personelimiz ve vatandaşlarımızın kullanıma sunulmuştur. Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklulara yeteri kadar temizlik malzemesi düzenli olarak verilmektedir. Burada saydığımız önlemlerin yanında, sayamadığımız daha pek çok önlem ile yeni korona virüsün kurumlarımıza girişi engellenmiştir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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