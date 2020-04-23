Suudi Arabistan’dan gelen 189 kişiye Türk bayraklı karşılama Kafile üyesi: “Gurbetçiler adına gösterilen özverili çalışmadan dolayı teşekkür ediyoruz”

Suudi Arabistan’dan gelen 189 Türk vatandaşı korona virüs tedbirleri kapsamında Uşak’taki öğrenci yurduna yerleştirildi. Vatandaşlar yurt girişinde Türk bayraklarıyla karşılanırken, kafile içerisindeki bir vatandaş ise gurbetçiler adına gösterilen özverili çalışmadan dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan uçak, saat 17.00’de Uşak Havalimanı’na indi. Sağlık görevlileri tarafından uçak içinde ateşleri ölçülen vatandaşlar, kendileri için tahsis edilen otobüslere yerleştirildi. Güvenlik önlemleri eşliğinde Latife Hanım KYK Kız Yurdu’na getirilen 189 kişi, burada yurt görevlileri tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen törende sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni uygulandığı görüldü. Ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okunmasının ardından vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacakları özel odalara yerleştirildi.



“Devlet erkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz”

Yurda getirilen kafile içerisindeki bir vatandaş, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza, bütün devlet erkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gurbetçi vatandaşlar adına göstermiş oldukları özveriden dolayı hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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