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Uşak'ta tatlıcı esnafı Ramazan ayı satışlarından umutlu Kentte korona virüsten dolayı yavaşlayan satışların Ramazan ayı ile artması bekleniyor Her yıl olduğu gibi bu yılda güllaç ve baklavaya talep fazla

İHA

Ramazan ayında yoğun olarak tüketilen güllaç ve baklava gibi tatlılar için Uşak'taki tatlıcılar seri üretime başladı. Tatlıcı esnafı Hasan Tura, tatlılara fahiş fiyat uygulamadıklarını belirterek korona virüsten dolayı durgunlaşan işlerin Ramazan ayı ile birlikte yükselmesini umut ettiklerini kaydetti.

Uşak'ta tatlıcı esnafı Ramazan ayı satışlarından umutlu Kentte korona virüsten dolayı yavaşlayan satışların Ramazan ayı ile artması bekleniyor Her yıl olduğu gibi bu yılda güllaç ve baklavaya talep fazla

Ramazan ayında yoğun olarak tüketilen güllaç ve baklava gibi tatlılar için Uşak'taki tatlıcılar seri üretime başladı. Tatlıcı esnafı Hasan Tura, tatlılara fahiş fiyat uygulamadıklarını belirterek korona virüsten dolayı durgunlaşan işlerin Ramazan ayı ile birlikte yükselmesini umut ettiklerini kaydetti.
Uşak'ta tatlıcılar yoğun mesai harcayacakları Ramazan ayının ilk gününde gecede saatlerinden itibaren seri üretime başladı. Sipariş usulü ve elden teslim olmak üzere müşterilere hizmet için hazır bekleyen tatlıcılar korona virüs önlemlerini almayı da elden bırakmadı. Uşak’taki tatlıcı esnafı Hasan Tura da, işletmelerinde her çeşitten olmak üzere bulunan tatlılara fahiş fiyat uygulamadıklarını kaydederek gelecek talepler için hazır olduklarını belirtti.

"Kendimizi Ramazan ayındaki yoğun çalışma temposuna göre hazırladık"
Tura salgın hastalığın sebep olduğu durgunluğun işletmelerinde de geçerli olduğunu ancak Ramazan ayının bereketi ile birlikte eski yoğunluğa döneceklerini umut ettiklerini belirtti. Tura sözlerine şu şekilde devam etti:
“Biz kendimizi Ramazan ayındaki yoğun çalışma temposuna göre hazırladık. Tüm personelimizle en temiz ve en güzel hizmeti sunmak için hazırız. Hem personelimizde hem çalışma ortamımızda kişisel temizlik tedbirlerimizi en üst safhaya çıkardık. Ayrıca bağlı bulunduğumuz ortamların dezenfektesine özen gösteriyoruz.”

“Amacımız en iyi tatlıyı en uygun fiyata vermek”
Bu seneki fiyatların geçtiğimiz seneki fiyatlarla aynı olduğunu bildiren Tura, “Fiyatlarımızda herhangi bir yükselme yok ve biz yapmayacağız. Fahiş fiyat uygulaması bizim için geçerli değil. Bizim tek amacımız halkımız en iyi tatlıyı en uygun fiyata alsın” dedi.
Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlıların fiyatlarından bahseden Tura, özellikle tulumba fiyatının oldukça uygun olduğunu belirterek, “Geçen seneki cevizli baklava fiyatlarımız 25 liraydı, fıstıklı baklava çeşitlerimiz 35 liraydı, bu sene de aynı devam etmekteyiz. Şu anda belki de Uşak’ın en uygun fiyatlı tulumbasını biz vermekteyiz, onun da fiyatı 15 lira. Ramazan’ın olmazsa olmaz tatlısı Güllacı da bu sene tepsi olarak veriyoruz. Küçük tepsimizin fiyatı 20 lira, büyük tepsimizin fiyatı ise 30 lira” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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