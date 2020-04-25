(Görüntülü) Babasını baltayla öldürdü, 4 gün sonra jandarmaya giderek itiraf etti

Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar sakin

<br>Babasını baltayla öldürdü, 4 gün sonra jandarmaya giderek itiraf etti<br>UŞAK'ta 24 yaşındaki Ali K., tartıştığı babası Ahmet K.'yı (43) baltayla öldürdükten sonra ormanlık alana gömdü. Ali K., olaydan 4 gün sonra jandarmaya giderek suçunu itiraf etti.<br>Olay, 20 Nisan'da, Banaz ilçesine bağlı Bağkonak köyünde meydana geldi. Ali K. ile babası Ahmet K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali K., babasını başına ve sırtına baltayla vurarak öldürdü. Ali K., sonrasında babasının cesedini Yeşilyurt Köyü İbikli mevkii yakınlarındaki ormanlık alana gömdü. Ali K., olaydan 4 gün sonra dün akşam İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, babasını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Bunun üzerine ormanlık alana giden jandarma ekipleri, Ahmet K.'nın cesedini oğlunun gömdüğü yerden çıkartarak, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Öte yandan, Ali K.'nın jandarmada verdiği ifadesinde babasını öldürdüğü sırada yanında kimse olmadığı, annesinin evde bulunmadığını söylediği öğrenildi. Ali K.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. <br>Jandarmanın, olayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Uşak <br>2020-04-25 22:26:21<br>

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