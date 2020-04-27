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İtfaiye erlerinin Ramazan mesaisi

İHA

Uşak'ta 7 gün 24 saat esasıyla çalışan itfaiye erleri, oruçlarını akşam nöbeti esnasında görevlerinin başında açtı. İftar saatinde dahi kulakları telsizde olan itfaiye erleri, gelen bütün ihbarları değerlendirip vatandaşların can ve mal güvenlikleri için Ramazan'da fedakar bir şekilde çalışıyorlar.

İtfaiye erlerinin Ramazan mesaisi

Uşak’ta 7 gün 24 saat esasıyla çalışan itfaiye erleri, oruçlarını akşam nöbeti esnasında görevlerinin başında açtı. İftar saatinde dahi kulakları telsizde olan itfaiye erleri, gelen bütün ihbarları değerlendirip vatandaşların can ve mal güvenlikleri için Ramazan’da fedakar bir şekilde çalışıyorlar.
Uşak İtfaiye Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri, akşam nöbeti esnasında oruçlarını açmak için hep birlikte hazırlıklara başladı. Ekip içindeki bazı itfaiyeciler yemek hazırlarken, bazısı ise masaları hazırladı. Sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya giren itfaiye erleri, yemeklerini alarak masalara oturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte masaları başında yemek duası yapan çalışanlar, ardından oruçlarını açtı. Yemek esnasında dahi kulakları telsizde olan erler, olası bir ihbara karşı her daim hazır bekliyor.

“Oruçlu olmak bizi etkilemiyor”
Uşak İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Amiri Şemseddin Gedik, 7 gün 24 saat olduğu gibi Ramazan ayında da ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Oruçlarımızı tutuyoruz, arkadaşlarımızla birlikte burada açıyoruz. Sahurda olsun, iftarda olsun gözümüz kulağımız telefonlarda, telsizlerde. Yemek yerken dahi gelen telefonlara, anonslara göre hemen olay yerlerine intikal etmek durumundayız. Ramazan ayı biz itfaiyecilere herhangi bir sıkıntı yaratmıyor, herkesin içi ferah olsun. Oruçlu olsak da bu bizi hiçbir zaman etkilemiyor. Bütün arkadaşlarımızla birlikte halka hizmete her zaman varız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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