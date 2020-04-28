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Uşak'ta, Vefa Sosyal Destek Grubu personeline teşekkür belgesi

DHA

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına, teşekkür belgesi verdi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Valiliğe bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını, makam toplantı salonunda kabul etti. Burada Vefa Sosyal Destek grubu personeline teşekkür belgesi veren Vali Kocabıyık, il genelinde salgının yayılmasını engellemek için ara vermeksizin çalıştıklarını belirtti. `EMEKLERİNİZE SAĞLIK´ Vefa Destek Grubu personelinin il merkezi,...

Uşak'ta, Vefa Sosyal Destek Grubu personeline teşekkür belgesi

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına, teşekkür belgesi verdi.<br>Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Valiliğe bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını, makam toplantı salonunda kabul etti. Burada Vefa Sosyal Destek grubu personeline teşekkür belgesi veren Vali Kocabıyık, il genelinde salgının yayılmasını engellemek için ara vermeksizin çalıştıklarını belirtti.<br>`EMEKLERİNİZE SAĞLIK´<br>Vefa Destek Grubu personelinin il merkezi, ilçe, kasaba, köy ve mahallelerde 24 saat çalışarak vatandaşların isteklerini karşıladıklarını dile getiren Vali Kocabıyık, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyorsunuz. Gösterdiğiniz gayret ve fedakarlığın nişanesi olarak sizlere teşekkür belgesi vermek istiyorum. Bugün Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür belgelerini verdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma da zaman içinde teşekkür belgelerini ulaştıracağız. Emeklerinize sağlık, çünkü milletimiz en iyisini hak ediyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-04-28 10:40:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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