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Yabancı uyruklu 2 şahsa uyuşturucu gözaltısı

İHA

Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve yaklaşık 500 gram uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu 2 şahsa uyuşturucu gözaltısı

Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve yaklaşık 500 gram uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği şüphelilerin İstanbul'dan Uşak'a uyuşturucu madde teminatı yapacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik takibe aldı. Ardından şüphelilerin bulunduğu araç kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Araç içerisinde yapılan arama sonucu 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yabancı uyruklu oldukları belirlenen ve gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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