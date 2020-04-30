Koronavirüsü yenen hemşire, görevine döndü

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) UŞAK'ta Banaz Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Mehmet Ceylan (42), koronavirüsü yenerek görevine geri döndü.<br>Banaz Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Mehmet Ceylan, bir süre önce, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne başvurdu. Burada yapılan test sonucu pozitif çıkan Ceylan, tedaviye alındı. Yaklaşık 2 hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ceylan, 14 günlük karantina süreci için evine gönderildi. 14 günlük karantina sürecinin sonunda test sonuçları negatif çıkan Ceylan, Banaz Devlet Hastanesi´ndeki görevine döndüğü ilk günde mesai arkadaşları tarafından karşılandı.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU<br>2020-04-30 16:28:01<br>
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