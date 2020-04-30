Uşak'ta 2 Afgan uyuşturucudan gözaltına alındı

<br>Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, 460 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 Afgan gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Uşak'a uyuşturucu getirileceğini bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, gece yarısı, D300 Karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Saat 03.30 sıralarında durdurulan şüpheli otomobilde yapılan aramada, 460 gram metamfetamin ele geçiridi. Otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-04-30 17:39:04<br>
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