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Kargo kolisinden 4 bin 214 adet uyuşturucu hap çıktı Polis yakaladığı uyuşturucu haplar ile 'Evde Kal' mesajı verdi Uyuşturucu tacirleri yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalandı

İHA

Uşak'ta kargo yolu ile uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalanırken operasyon kapsamında kargodan gelen koli içerisinde ise 4 bin 214 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonunda polis yakaladığı haplarla 'Evde Kal' yazdı.

Kargo kolisinden 4 bin 214 adet uyuşturucu hap çıktı Polis yakaladığı uyuşturucu haplar ile 'Evde Kal' mesajı verdi Uyuşturucu tacirleri yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalandı

Uşak'ta kargo yolu ile uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalanırken operasyon kapsamında kargodan gelen koli içerisinde ise 4 bin 214 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonunda polis yakaladığı haplarla 'Evde Kal' yazdı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirlediği şüphelilerin kargo yoluyla kente uyuşturucu madde teminatı yapacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kimliklerini tespit ettikleri ve teknik takibe aldıkları şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler şüphelilerin kargo ile gönderilen ve içerisinde 4 bin 214 adet uyuşturucu hap bulunan koliyi teslim alınca suçüstü yapmayı başardı. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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