Kargo yoluyla uyuşturucuya 2 gözaltı

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kente kargo yoluyla uyuşturucu hap getirdiği belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak'a 2 kişinin kargo yoluyla uyuşturucu getireceğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, kargonun Uşak'a gelmesinin ardından, teslim almaya gelen 2 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Yapılan kontrolde kargo paketinde 4 bin 214 uyuşturucu hap ele geçirdi. 2 şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-05-02 16:45:29<br>
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