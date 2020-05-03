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Uşak’ta tarımsal üretim ‘steril’ şekilde sürüyor Korona virüs salgını tarımsal üretimi etkilemedi

İHA

Uşak’ta tarımsal üretim ‘steril’ şekilde sürüyor Korona virüs salgını tarımsal üretimi etkilemedi

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Uşak’ta tarımsal üretim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam ediyor. Korona virüs (Covid19) salgını gölgesinde mesai harcayan çiftçiler, gerekli izolasyon tedbirlerini alarak çalışıyor.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, vatandaşların güvenli gıda ihtiyacının karşılanması için tüm yurtta çiftçiler üretime devam ediyor. Uşak’ta da çiftçiler gerekli izolasyon önlemlerini alarak çalışıyor. Dönüşümlü olarak çalışan çiftçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren hayvanların bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra bitkisel üretimi de sürdürüyor.
İşletmelerinde var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Yılmaz, “Burada gayemiz Türk insanının karnını doyurmak. Bunun için biz çiftçiler, yetiştiriciler olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek hayvansal, gerekse bitkisel üretimdeki bütün yetiştiricilerimiz çalışıyor. Biz de onların hizmetindeyiz. Korona günlerinde üretim kesintisiz olarak devam ediyor, etmek zorunda” dedi.

“Steril üretim yapıyoruz”
Virüs salgını sürecinde izolasyonu korumanın önemine değinen Yılmaz, “Tabii ki burada izolasyona dikkat ediyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz. Bütün personelimize maske taktırıyoruz. Dönüşümlü çalışarak koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz. Hem salgının yayılmasını önlemek için elimizden gelen gayreti göstererek steril bir şekilde üretimi devam ettiriyoruz” diye konuştu.

“Üreticimizin yanındayız”
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş ise, tarımsal üretimin istikrarlı şekilde sürebilmesi açısından çiftçilerin aktif çalıştığını kaydetti. Keleş şunları söyledi:
“Şu anda büyük bir hayvancılık işletmesi içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi burada üretim faaliyetleri devam etmektedir. Bu süreçte sorun yaşayan çiftçilerimize bakanlığımızın çalışmaları kapsamında destek olmaya devam ediyoruz. Bunun dışında da gerek yem bitkisi tohumu dağıtarak, gerekse yazlık ekiliş alanlarını genişletme suretiyle ücretsiz hibeli tohumlar dağıttık. Bu anlamda hem bakanlık olarak hem de İl Müdürlüğü olarak üreticimizin yanındayız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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