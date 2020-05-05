Uşak'ta karantina süresi dolan 231 kişi, memleketlerine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uşak'ta karantina süresi dolan 231 kişi, memleketlerine uğurlandı

DHA

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) ALMANYA ve Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 231 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Uşak'taki 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine gönderildi. Almanya ve Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 231 kişi, Uşak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecinin ardından bu sabah memleketlerine gönderildi. Uşak Valiliği ve AFAD ekipleri koordinesinde başlayan tahliye işlemlerinde 14 otobüs ile karantina sürecini tamamlayanlar, memleketlerine götürüldü. Vali Funda...

Uşak'ta karantina süresi dolan 231 kişi, memleketlerine uğurlandı

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) ALMANYA ve Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 231 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Uşak'taki 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine gönderildi.<br>Almanya ve Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 231 kişi, Uşak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecinin ardından bu sabah memleketlerine gönderildi. Uşak Valiliği ve AFAD ekipleri koordinesinde başlayan tahliye işlemlerinde 14 otobüs ile karantina sürecini tamamlayanlar, memleketlerine götürüldü. Vali Funda Kocabıyık, "Misafirlerimizde yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 virüsüne rastlanmadı. İlimizden ayrılan misafirlerimize ileriki hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-05-05 17:46:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta karantinadaki 234 vatandaş memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Uşak’ta karantinadaki 234 vatandaş memleketlerine ...
Virüse ve yağışa aldırış etmeden kuyruk oluşturdular
YEREL HABERLER Virüse ve yağışa aldırış etmeden kuyruk oluşturdular
Uşak’ta tarımsal üretim ‘steril’ şekilde sürüyor Korona virüs salgını tarımsal üretimi etkilemedi
YEREL HABERLER Uşak’ta tarımsal üretim ‘steril’ şekilde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X