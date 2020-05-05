Uşak'ta karantina süresi dolan 231 kişi, memleketlerine uğurlandı

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) ALMANYA ve Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 231 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Uşak'taki 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine gönderildi.<br>Almanya ve Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 231 kişi, Uşak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecinin ardından bu sabah memleketlerine gönderildi. Uşak Valiliği ve AFAD ekipleri koordinesinde başlayan tahliye işlemlerinde 14 otobüs ile karantina sürecini tamamlayanlar, memleketlerine götürüldü. Vali Funda Kocabıyık, "Misafirlerimizde yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 virüsüne rastlanmadı. İlimizden ayrılan misafirlerimize ileriki hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-05-05 17:46:27<br>

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