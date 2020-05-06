Çay ocağı esnafına maske desteği Uşak’ta kepenklerini indiren işletmelere maske temin ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çay ocağı esnafına maske desteği Uşak’ta kepenklerini indiren işletmelere maske temin ediliyor

İHA

Uşak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi tarafından korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında yalnızca çay servisi yapan çay ocakları esnafına, ücretsiz maske dağıtıldı.

Çay ocağı esnafına maske desteği Uşak’ta kepenklerini indiren işletmelere maske temin ediliyor

Uşak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi tarafından korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında yalnızca çay servisi yapan çay ocakları esnafına, ücretsiz maske dağıtıldı.
Uşak Kahveciler Esnaf Odası çalışma faaliyetleri kapsamında esnafa destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren çay ocağı esnaflarına maske dağıtan Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi, salgının önüne geçilmesinde korona virüs tedbirlerine uyulmasının önemine dikkat çekti. Kent merkezinde bulunan işletmelere tek tek giderek maske dağıtan Börekçi, tedbirlerin en üst seviye tutulması gerektiğini ve bu süreçte en büyük ihtiyacın maske olduğunu söyledi.

“Esnafımızın ihtiyaçları için seferber olacağız”
Ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini belirten Börekçi, "Ekonomik anlamda kahveci esnafımız zor bir süreçten geçiyor. Biz de bu zor günleri olabildiğince sorunsuz atlatmak için birlik olacağız ve esnafımızın ihtiyaçları için seferber olacağız. Öte yandan bugün çalışmalarını sürdüren çay ocaklarını tek tek gezdik ve en temel ihtiyaç haline gelen maskeleri esnafımıza dağıttık” diye konuştu.
Maske dağıtımının düzenli şekilde devam edileceği belirtilirken kapalı olan kıraathane ve kafeterya üyelerinin de maskelerinin oda başkanlığında verileceği söylendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak Üniversitesinden sağlık personeline çamaşır makinesi hediyesi ile destek İletişim Fakültesinin anlamlı hediyesi sağlıkçıları sevindirdi
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesinden sağlık personeline çamaşır ...
Uşak'ta dehşet anları Bisiklet üzerindeki iki genç, otomobilin altında girdi O onlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Uşak'ta dehşet anları Bisiklet üzerindeki iki genç, ...
Soba bacasından çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Soba bacasından çıkan yangında 1 kişi dumandan ...
Uşak'ta karantina süresi dolan 231 kişi, memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Uşak'ta karantina süresi dolan 231 kişi, ...
Uşak’ta karantinadaki 234 vatandaş memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Uşak’ta karantinadaki 234 vatandaş memleketlerine ...
Virüse ve yağışa aldırış etmeden kuyruk oluşturdular
YEREL HABERLER Virüse ve yağışa aldırış etmeden kuyruk oluşturdular

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X