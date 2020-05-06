Kısıtlamaya uymayan 2 çocuk, bisikletle otomobile çarptı: 1 yaralı

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan 2 çocuk, bisikletle yokuş aşağı inerken otomobile çarptı. Çocuklardan birinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasak olan yaş grubunda olan H.A. (13), bir arkadaşını da yanına alarak 4 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında gezintiye çıktı. Elmalıdere Mahallesi Sarmaşık Sokak'a geldiğinde H.A., yokuş aşağı inerken S.D.'nin (38) kullandığı 20 F 8818 plakalı otomobile çarptı. Bisikleti kullanan H.A., otomobilin altında kalırken, arkasındaki arkadaşı yol kenarına savruldu. Başından yaralanan H.A., kazayı yara almadan atlatan arkadaşı tarafından otomobilin altıdan çıkartıldı.<br>İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan H.A.'yı ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. <br>Kaza anı, yakındaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-05-06 13:13:38<br>

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