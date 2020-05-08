Korona virüs lastik geri dönüşümde talebi azalttı ama üretimi durdurmadı Uşak'ta yılda yaklaşık 12 bin ton lastik, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor

Uşak’ta bir kauçuk işleme firması, ömrünü tamamlamış lastiklerden yılda ortalama 12 bin ton geri dönüşüm sağlayarak ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Korona virüsten dolayı azalan talebe karşı firma, elindeki lastiklerle mevcut siparişe göre üretime devam ediyor.

Uşak’ta faaliyet gösteren kauçuk teknolojileri firması, ömrünü tamamlamış lastikleri çeşitli materyaller üretebilmek adına geri dönüştürüyor. Mekanik kırım yoluyla geri dönüştürülen lastikler, genellikle yürüyüş ve koşu yollarında, oyun ve yarış parkurlarında kullanılan ürüne dönüştürülüyor. Yılda ortalama 12 bin ton üretim yapan firma, ekonomiye büyük kazanç sağlıyor. Korona virüs (Covid19) salgınından dolayı talebin azaldığını belirten firma yetkilisi, önceden aldıkları siparişler dolayısıyla ellerinde bulunan lastiklerle üretime devam ettiklerini kaydetti.



“Ana talep zemin kaplamalar”

Uşak’taki ve Ege Bölgesi’ndeki mekanik kırım yoluyla lastikleri geri dönüştüren tek firma olduklarını kaydeden Kauçuk Teknolojileri Firması Genel Müdür Yardımcısı Cihan Eryılmaz, “Parçaladıktan sonra elde ettiğimiz ürünün kullanıldığı sektörler olarak bir açık vardı ve bu açığı kapatabilmek adına bu sektöre giriş yaptık. Ana talep eden sektörler, zemin kaplamalar. Yani yürüyüş ve koşu yolları, çocuk parkları gibi yerler. Buraların üretiminde kullanılan gerek dökme yoluyla elde edilen, gerek karo kauçuk şeklinde basılarak yapılan bütün bu malzemelerin ham maddesini geri dönüşüm ile temin ediyoruz” şeklinde konuştu.



“İç piyasa ve ihracattaki talebe göre üretiyoruz”

Eryılmaz, yılda ortalama 12 bin ton lastiği geri dönüşüme kazandırma kapasitesine sahip olduklarını belirterek, “Tabii ki bu saf 12 bin ton değil, bunun içerisindeki çelik tel ve elyafı ayıklıyoruz. Bunu düştüğümüz zaman bu rakam yaklaşık 10 bin tona düşüyor. Çıkan ürünün tamamını ise iç piyasa ve ihracattaki taleplere istinaden sunuyoruz” diye konuştu.



“Taleplerde azalma var”

Üretime korona virüs sürecinden önce aldıkları siparişler doğrultusunda ellerindeki hurda lastikler ile hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Eryılmaz, şunları söyledi:

“Öncelikle geri dönüşüme hız kesmeden devam edebilmemiz için ham madde tedariğimizin fabrikamıza ulaşmış olması gerekiyor. Bu durumda şu an herhangi bir kesintimiz olmadığı için üretime devam ediyoruz. Tabii ki taleplerimizde bir azalma söz konusu. Fakat biz şu anda pandemi sürecinden önce aldığımız talepleri karşılayabilmek adına ürünlerimizi üretip depolamaya devam ediyoruz.”

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