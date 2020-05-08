Uşak'ta jandarmadan evde kalan çocuklara trafik eğitimi

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<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta jandarma ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklara balkonda trafik eğitimi verdi.<br>Her sene okullarda trafik eğitimi veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu yıl koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden kalan çocukları ziyaret etti. Ekipler, 'Okul her yerdedir' sloganıyla evlerinin balkonlarına çıkan çocuklara trafik kurallarını anlattı. Ekiplerin verdiği eğitim sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat edildi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-05-08 12:55:43<br>

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