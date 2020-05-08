Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İHA

Uşak'ta polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Uşak'ta polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Operasyon, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit ettiği şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucunda ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şahıslara ait araç içinde yapılan aramada 500 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Araçta bulunan 2'si kadın 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslar hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma anlattı, çocuklar balkondan dinledi Jandarma trafik kurallarını evde kalan çocuklara anlattı
YEREL HABERLER Jandarma anlattı, çocuklar balkondan dinledi Jandarma ...
Uşak Üniversitesi ‘yerli aşı’ projesine dahil oldu
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi ‘yerli aşı’ projesine dahil oldu
Uşak'ta jandarmadan evde kalan çocuklara trafik eğitimi
YEREL HABERLER Uşak'ta jandarmadan evde kalan çocuklara trafik ...
Korona virüs lastik geri dönüşümde talebi azalttı ama üretimi durdurmadı Uşak'ta yılda yaklaşık 12 bin ton lastik, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Korona virüs lastik geri dönüşümde talebi azalttı ama ...
Uşak Üniversitesi 'yerli aşı' projesine dahil oldu
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi 'yerli aşı' projesine dahil oldu
Uşak'ta yurttaki karantina süreleri dolan 189 kişi tahliye edildi
YEREL HABERLER Uşak'ta yurttaki karantina süreleri dolan 189 kişi ...
Uşak Eczacılar Odası, 5 bakkalın veresiye defterindeki 200 kişinin borcunu ödedi
YEREL HABERLER Uşak Eczacılar Odası, 5 bakkalın veresiye ...
Uşak Üniversitesi 'yerli aşı' projesine dahil oldu Uşak Üniversitesi’nin korona virüse karşı ‘aşı geliştirme projesi’ kabul edildi
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi 'yerli aşı' projesine dahil ...
Suudi Arabistan’dan Uşak'a getirilen 189 kişi memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan’dan Uşak'a getirilen 189 kişi ...
Koronavirüs teşhisi konulan hamile kadın, bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Koronavirüs teşhisi konulan hamile kadın, bebeğini ...
Eşme Kaymakamı’ndan korona vakaları artışı iddialarıyla ilgili açıklama "Firma çalışanlarının bir kısmından alınan numuneler pozitif"
YEREL HABERLER Eşme Kaymakamı’ndan korona vakaları artışı ...
Virüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, bebeği yaşama tutundu
YEREL HABERLER Virüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, bebeği ...
Kısıtlamaya uymayan 2 çocuk, bisikletle otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan 2 çocuk, bisikletle otomobile ...
Uşak Üniversitesinden sağlık personeline çamaşır makinesi hediyesi ile destek İletişim Fakültesinin anlamlı hediyesi sağlıkçıları sevindirdi
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesinden sağlık personeline çamaşır ...
Çay ocağı esnafına maske desteği Uşak’ta kepenklerini indiren işletmelere maske temin ediliyor
YEREL HABERLER Çay ocağı esnafına maske desteği Uşak’ta kepenklerini ...
Uşak'ta dehşet anları Bisiklet üzerindeki iki genç, otomobilin altında girdi O onlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Uşak'ta dehşet anları Bisiklet üzerindeki iki genç, ...
Soba bacasından çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Soba bacasından çıkan yangında 1 kişi dumandan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X