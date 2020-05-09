Korona virüs 600 yıllık geçmişe sahip ‘Uşak halısı’ ihracatını da vurdu ‘Uşak halısı’ ihracatı korona virüs salgınından olumsuz etkilendi Uşak halısı dokuma firma yetkilisi: “El halısı canlılığını uzun vadede koruyamayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüs 600 yıllık geçmişe sahip ‘Uşak halısı’ ihracatını da vurdu ‘Uşak halısı’ ihracatı korona virüs salgınından olumsuz etkilendi Uşak halısı dokuma firma yetkilisi: “El halısı canlılığını uzun vadede koruyamayacak”

İHA

Korona virüs 600 yıllık geçmişe sahip ‘Uşak halısı’ ihracatını da vurdu ‘Uşak halısı’ ihracatı korona virüs salgınından olumsuz etkilendi Uşak halısı dokuma firma yetkilisi: “El halısı canlılığını uzun vadede koruyamayacak”

Dünya pazarında kendi adıyla anılan tek halı olan ‘Uşak halısı’ ihracatı da korona virüs (Covid19) salgınından olumsuz etkilendi. Kentte halı ihracatı canlılığını yitirerek durma noktasına gelirken, üretim ise mevcut siparişler ile devam ediyor.
600 yıllık kültürel miras ve her bir ilmeği el emeği olan ‘Uşak halısı' dünya pazarında geniş bir konuma sahipken korona virüs salgınıyla birlikte ihracatta geriledi. Uşak’taki Dokur Evi’nde yaklaşık 20 kadın tarafından dokunan halıların üretimi hız kesmeden devam ederken, son 2 aydır ise az sayıda çalışan eşliğinde mevcut siparişlerin tamamlanmasıyla sürüyor. İhracatın durma noktasına gelmesiyle canlılığını koruyamayan Uşak halısının, salgın sürecinden sonra ise canlanması bekleniyor.

“Üretime eski siparişlerle devam ediyoruz”
Piyasaların durgunluğundan etkilendiklerini kaydeden Dokur Evi Sorumlusu Ayşe Ceren Uçar, “Eskiye oranla piyasamız yavaşladı. Üretimimiz de yavaşladığı için eski siparişlere devam ediyoruz. Çok az da olsa sipariş geliyor. Fakat çoğunluk eskiden gelen siparişler” şeklinde konuştu.

“Halı sektörüne büyük zarar”
İhracatın durma noktasına geldiğini belirten Uşak El Dokuma ve Halı Sanatları Firma Sahibi Esma Kıvrak, “İhracatımız daha önceki ürettiğimiz halıların hazırlanması ve 2 aydır da üretimin yapılamamasından dolayı beklemeye alınmıştır. Özellikle en az 20 kişinin en fazla ise 50 kişinin çalıştığı atölyelerde yan yana oturulduğu için atölyelerin çalıştırılması imkansız hale gelmiştir. Bundan dolayı ihracatın yapılamaması halı sektörüne büyük zararlar vermiştir. El halısı canlılığını uzun vadede koruyamayacak” şeklinde konuştu.
Kıvrak, Uşak halısının salgından sonraki süreçte üretim kapasitesini artıracağına ve böylelikle pek çok kadının istihdam edileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Jandarma anlattı, çocuklar balkondan dinledi Jandarma trafik kurallarını evde kalan çocuklara anlattı
YEREL HABERLER Jandarma anlattı, çocuklar balkondan dinledi Jandarma ...
Uşak Üniversitesi ‘yerli aşı’ projesine dahil oldu
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi ‘yerli aşı’ projesine dahil oldu
Uşak'ta jandarmadan evde kalan çocuklara trafik eğitimi
YEREL HABERLER Uşak'ta jandarmadan evde kalan çocuklara trafik ...
Korona virüs lastik geri dönüşümde talebi azalttı ama üretimi durdurmadı Uşak'ta yılda yaklaşık 12 bin ton lastik, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Korona virüs lastik geri dönüşümde talebi azalttı ama ...
Uşak Üniversitesi 'yerli aşı' projesine dahil oldu
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi 'yerli aşı' projesine dahil oldu
Uşak'ta yurttaki karantina süreleri dolan 189 kişi tahliye edildi
YEREL HABERLER Uşak'ta yurttaki karantina süreleri dolan 189 kişi ...
Uşak Eczacılar Odası, 5 bakkalın veresiye defterindeki 200 kişinin borcunu ödedi
YEREL HABERLER Uşak Eczacılar Odası, 5 bakkalın veresiye ...
Uşak Üniversitesi 'yerli aşı' projesine dahil oldu Uşak Üniversitesi’nin korona virüse karşı ‘aşı geliştirme projesi’ kabul edildi
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi 'yerli aşı' projesine dahil ...
Suudi Arabistan’dan Uşak'a getirilen 189 kişi memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan’dan Uşak'a getirilen 189 kişi ...
Koronavirüs teşhisi konulan hamile kadın, bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Koronavirüs teşhisi konulan hamile kadın, bebeğini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X