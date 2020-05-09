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Eşme'de korona virüs vakaları artınca berber ve kuaförlerin açılışı ertelendi Eşme’de berber ve kuaförler salonları 1 hafta gecikmeli açılacak

İHA

Eşme'de korona virüs vakaları artınca berber ve kuaförlerin açılışı ertelendi Eşme’de berber ve kuaförler salonları 1 hafta gecikmeli açılacak

Uşak'ın Eşme ilçesinde korona virüs (Covid19) vakalarında artış yaşanması üzerine önümüzdeki Pazartesi günü açılması planlanan berber ve kuaför salonlarının 1 hafta sonra açılması kararı alındı.
İçişleri Bakanlığnın yayınladığı genelgeyle berber ve kuaförlerin belirli önemler eşliğinde 11 Mayıs tarihinde açılmasına karar verildi. Bunun ardından Eşme Kaymakamlığı yayınladığı yazılı açıklamayla, ilçede faaliyet gösteren bir işletmede artan korona virüs vakaları nedeniyle tedbir amaçlı berber ve kuaförlerin ileri bir tarihte açılması kararının alındığını duyurdu. Bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, ilçede bulunan berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin açılışlarının 18 Mayıs tarihine ertelenmesi kararı duyuruldu. Ertelenme kararına ise ilçedeki korona vaka sayılarının artması gerekçe gösterildi.
Basın açıklamasının devamında ise 1 hafta gecikmeli olarak yapılacak açılışın ardından iş yeri sahiplerinin gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulandı.

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