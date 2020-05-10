Uşak’taki kuaförlerde ‘fahiş fiyat’ uygulanmayacak Kuaför ve berberler açılış için hazır kıta bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uşak’taki kuaförlerde ‘fahiş fiyat’ uygulanmayacak Kuaför ve berberler açılış için hazır kıta bekliyor

İHA

Uşak'ta korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılan kuaförler yarınki açılış için dezenfekte işlemlerini tamamlarken, işletmelerde fahiş fiyat uygulanmayacağı belirtildi.

Uşak’taki kuaförlerde ‘fahiş fiyat’ uygulanmayacak Kuaför ve berberler açılış için hazır kıta bekliyor

Uşak’ta korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılan kuaförler yarınki açılış için dezenfekte işlemlerini tamamlarken, işletmelerde fahiş fiyat uygulanmayacağı belirtildi.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları 11 Mayıs’ta hizmet vermek için son hazırlıklarını tamamladı. Uşak’taki bir erkek kuaföründe de dezenfekte işlemi yapılırken, tek kullanımlık malzemeler de hazır hale getirildi. Gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden kuaför Serdar Gür, fiyatların eskisi gibi kalacağını belirterek fahiş fiyat uygulamayacaklarının altını çizdi.

“Mesleğimizin değerini anladık”
Sürecin zor geçtiğini ancak insan sağlığının önemli olduğunu vurgulayan kuaför Serdar Gür, “Öncelikle bütün insanlık bundan payına düşeni aldı. Biz de kuaförler olarak mecburiyetten dolayı kapattık ama önemli olan insanın sağlığı. Bu süreçte kapalı kaldığımız için tüm meslektaşlarımız maddi ve manevi sıkıntılı durumlar yaşadık ama devletimizin de desteği oldu. Bu süreçte mesleğimizin değerini gördük” şeklinde konuştu.

“Belirli aralıklarla dezenfekte işlemi yapılacak”
Gerekli tedbirleri aldıklarını ve açılış için hazır kıta beklediklerini ifade eden Gür, “Biz gerekli tedbirlerimizi aldık, hayat artık eskisi gibi olmayacak. Örneğin havlularımız, peçetelerimiz gibi her şey tek kullanımlık olacak. Dezenfekte işlemini yaptık, temizliğimizi bitirdik. Artık randevu sistemine geçilecek. Her müşterimiz arasında 15 ile 20 dakika zaman farkı olacak. Müşteri, koltuğundan kalktığında koltuklar, aynalar komple dezenfekte edilip ikinci müşteri öylelikle alınacak” dedi.
Gür, kentteki kuaförler ile aldıkları ortak karar doğrultusunda fahiş fiyat uygulamasına kesinlikle geçilmeyeceğini ve standart fiyatlarla devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta sokak ve parklar 65 yaş ve üzeri kişilerle doldu
YEREL HABERLER Uşak'ta sokak ve parklar 65 yaş ve üzeri kişilerle ...
Uşak’ta sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar: “Yürümeyi unutmuşuz”
YEREL HABERLER Uşak’ta sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar: “Yürümeyi ...
Uşak'ta iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Uşak'ta iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı ...
Uşak’ta silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Uşak’ta silahlı kavga: 1 yaralı
Uşak'ta 500'e yakın kahveci esnafı ekonomik destek bekliyor Başkan Börekçi: “Esnafın ayakta kalabilmesi için özellikle kira desteğine ihtiyacı var”
YEREL HABERLER Uşak'ta 500'e yakın kahveci esnafı ekonomik destek ...
Eşme'de korona virüs vakaları artınca berber ve kuaförlerin açılışı ertelendi Eşme’de berber ve kuaförler salonları 1 hafta gecikmeli açılacak
YEREL HABERLER Eşme'de korona virüs vakaları artınca berber ve ...
Korona virüs 600 yıllık geçmişe sahip ‘Uşak halısı’ ihracatını da vurdu ‘Uşak halısı’ ihracatı korona virüs salgınından olumsuz etkilendi Uşak halısı dokuma firma yetkilisi: “El halısı canlılığını uzun vadede koruyamayacak”
YEREL HABERLER Korona virüs 600 yıllık geçmişe sahip ‘Uşak halısı’ ...
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Jandarma anlattı, çocuklar balkondan dinledi Jandarma trafik kurallarını evde kalan çocuklara anlattı
YEREL HABERLER Jandarma anlattı, çocuklar balkondan dinledi Jandarma ...
Uşak Üniversitesi ‘yerli aşı’ projesine dahil oldu
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi ‘yerli aşı’ projesine dahil oldu
Uşak'ta jandarmadan evde kalan çocuklara trafik eğitimi
YEREL HABERLER Uşak'ta jandarmadan evde kalan çocuklara trafik ...
Korona virüs lastik geri dönüşümde talebi azalttı ama üretimi durdurmadı Uşak'ta yılda yaklaşık 12 bin ton lastik, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Korona virüs lastik geri dönüşümde talebi azalttı ama ...
Uşak Üniversitesi 'yerli aşı' projesine dahil oldu
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi 'yerli aşı' projesine dahil oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X