Komşularla başlayan ‘organik yağ’ talebi Avrupa’ya uzandı Korona virüs ‘sirke ve lavanta’ ürünlerine talebi artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Komşularla başlayan ‘organik yağ’ talebi Avrupa’ya uzandı Korona virüs ‘sirke ve lavanta’ ürünlerine talebi artırdı

İHA

Uşaklı genç girişimci yetiştirdiği tıbbi aromatik bitkilerin yağlarını internet üzerinden yaptığı satışla kısa sürede genişleterek dünyaya açıldı. 4 yılda ürün çeşitliliğini 190'a çıkaran genç girişimcinin korona virüs salgını sürecinde ise en çok talep aldığı 'sirke ve lavanta' ürünleri oldu.

Komşularla başlayan ‘organik yağ’ talebi Avrupa’ya uzandı Korona virüs ‘sirke ve lavanta’ ürünlerine talebi artırdı

Uşaklı genç girişimci yetiştirdiği tıbbi aromatik bitkilerin yağlarını internet üzerinden yaptığı satışla kısa sürede genişleterek dünyaya açıldı. 4 yılda ürün çeşitliliğini 190’a çıkaran genç girişimcinin korona virüs salgını sürecinde ise en çok talep aldığı ‘sirke ve lavanta’ ürünleri oldu.
Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde yaşayan 26 yaşındaki Berkay Tuncay, 2014 yılında ailesiyle birlikte karar verdiği tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli bir ivme kaydetti. Tuncay yetiştirdiği bitkilerin yeterli fiyata alıcı bulamamasından dolayı ürünlerin tohumlarının yağını çıkarmaya karar verdi. Başta yakın çevresine sattığı ürünleri kısa sürede internet üzerinden yaptığı satışla büyüterek tüm Türkiye’ye ardından da tüm Avrupa ülkelerine satmaya başladı. Ürün çeşitliliğini 4 yılda 190’a çıkaran Tuncay, korona virüs salgını sürecinde ise en çok talebi sirke grubu ve lavanta için aldıklarını kaydetti. Kendi markasını oluşturan Tuncay, “Hedefimiz tüm gıda ürünlerinde en doğalını üreterek, daha çok büyümek ve tüm dünyaya açılmak” dedi.

“20 ülkeye ihracat yapıyoruz”
‘Aspir’ bitkisiyle başladığı işte artık tüm ürünlerin yağını çıkarabildiklerini belirten Tuncay şunları söyledi:
“Komşularımızla başlayan talep Avrupa’ya kadar uzandı. Şu anda yaklaşık 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda da Ege bölgesinde en çok kargo gönderen firmalardan biri haline geldik. Pazarımızın yüzde 98’lik kısmı Türkiye içerisine, yüzde 2’lik de bir ihracatımız var. Başta Almanya Berlin merkezli olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Şu anda 190’ı aşan ürün yelpazemiz oluştu. Geçen sene 40 çeşitti, bu sene 190 oldu. Seneye inşallah bin 900 olur.”

“2 ayda 60 bin sattık”
Korona virüs salgını sürecinin başlamasıyla sirke ve lavanta ürünlerine talebin oldukça arttığını kaydeden Tuncay, “İnsanlarımız bilinçli olduğundan doğal ürünlere önem veriyor. Sirke doğal bir temizleyici olduğu için tercih ediyorlar. Lavanta da hem yağının hem de suyunun havayı temizleme gibi bir özelliği ve antibakteriyel özelliği olduğu için talep görüyor. Günlük olarak ortalama 300 adet lavanta mamulü, 500 adet civarında sirke satışımız var. 2 ayda yaklaşık 60 bin adet sadece bu ürünlerin satışı oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tüfek kazayla ateş aldı, 15 yaşındaki Kadirhan, öldü
YEREL HABERLER Tüfek kazayla ateş aldı, 15 yaşındaki Kadirhan, öldü
Çocukların tüfekle şakası ölüm getirdi 15 yaşındaki çocuk, tüfekli şakada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çocukların tüfekle şakası ölüm getirdi 15 yaşındaki ...
Uşak’ta 30 polisle uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Uşak’ta 30 polisle uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uşak'ta berber ve kuaförler iş başı yaptı Berber ve kuaförlerden ilk randevuyu alan vatandaşların yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Uşak'ta berber ve kuaförler iş başı yaptı Berber ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X