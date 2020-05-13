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14 yaş altı çocuklara sosyal mesafeli özgürlük

İHA

Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle sokağa çıkması kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 4 saatlik izinlerinin tadını çıkardı. Çocuklar parklarda sosyal mesafe kuralına uyarak eğlendi.

14 yaş altı çocuklara sosyal mesafeli özgürlük

Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle sokağa çıkması kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 4 saatlik izinlerinin tadını çıkardı. Çocuklar parklarda sosyal mesafe kuralına uyarak eğlendi.
Hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 14 yaş altı çocuklar park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocuklar akranlarıyla birlikte doyasıya oyun oynadı. Güneşli havanın tadını bisiklet sürerek ve gezerek çıkaran çocuklar mutlu olduklarını ve izinlerin düzenli olarak tekrarlanmasını istediklerini dile getirdi.
Vaktinin iyi geçtiğini belirten Eda Seheroğlu, çıkmadığı 3 hafta boyunca sıkıldığını belirterek sıcak havanın tadını bisiklet sürerek çıkardığını ifade etti.

“4 saatliğine mutluyum”
Parka gelmeyi tercih eden çocuklardan Semih Baylar ise, “Dışarı çıktım, mutluyum ama 4 saat mutlu olacağım. Sonrasında evde oturacağım. Maskemi taktım, insanlarla olan sosyal mesafemi de koruyorum” dedi.
Çocuklarının dışarı çıkmanın hayalini kurduğunu ifade ederek, mutlu olduğunu ancak dışarısının kalabalık olduğu için tedirgin de olduğunu dile getiren anne Naciye Bozkurt, hijyene sık sık dikkat ettiğini söyledi.

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