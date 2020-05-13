Uşak'ta çocuklar, parklara akın etti

<br>Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) UŞAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, ilk kez sokağa çıktı. Parklara akın eden çocuklar, uzun zaman sonra güneşli havanın keyfini çıkarıp, oyunlar oynadı.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların pazar günü gerçekleşen sokağa çıkma izninin ardından, bugün 14 yaş ve altı çocuklar ebeveynlerinin gözetiminde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıktı. Çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla parklara akın etti. Parkta arkadaşlarıyla buluşan çocuklar oyun oynarken, kimi çocuklar bisikletleriyle tur attı, kimileri de top oyunları oynadı. Uzun zaman sonra arkadaşlarıyla top oynayabildiği için çok mutlu olduğunu belirten 13 yaşındaki Kerem Güngör, "4 saatliğine de olsa dışarıda olmak güzel" dedi. 14 yaşındaki Pervane Gayummi de "Dışarı çıktığımız için mutluyuz. 2 aydan beri evden çıkmıyorduk. İyi geldi. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımla futbol oynamak istiyorum. Zaten arkadaşlarım da az gelecek, yakar top oynamak istiyorum" diye konuştu.<br>`D VİTAMİNİ TOPLUYORUZ´<br>Dışarı çıkıp temiz hava alabildikleri için çok mutlu olduğunu belirten 11 yaşındaki Berra Akbaş da, "Güneşli güzel bir hava var. Kardeşlerimle oyun oynayarak bu güzel havayı değerlendirmek istiyoruz. Bol bol güneş alıp, D vitamini depoluyoruz. Kendimizi böyle daha iyi hissediyoruz çünkü, evde oldukça fazla canımız sıkılmıştı. Biraz da yürüyüş yapıp, sürenin sonunda eve döneceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-05-13 17:12:17<br>

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