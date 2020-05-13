Uşak'ta Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişiye gözaltı

14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - AĞRI/IĞDIR

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından Roma dönemine ait 2 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şahıs teknik takibe alındı. Şahsın tespit edilen adresine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Roma dönemine ait 1 adet kandil ve 1 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.