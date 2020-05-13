Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - AĞRI/IĞDIR

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Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilirken, karara uymayanlara idari para cezası kesileceği belirtildi.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri yurt genelinde alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince vatandaşların maskesiz sokağa çıkması 14 Nisan'dan itibaren yasaklandı. Alınan karar doğrultusunda vatandaşların evlerinden çıkıp tekrar döneceği süre zarfında ikinci bir düzenlemeye kadar maske takmaları zorunlu hale getirildiği açıklandı.

Öte yandan, yasağa uymayan vatandaşlara ise idari para cezası kesileceği bildirildi.

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