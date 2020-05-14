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Uşak Üniversitesi’nin iki projesi TÜSEB tarafından kabul edildi

İHA

Uşak Üniversitesi’nin iki projesi TÜSEB tarafından kabul edildi

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ‘Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İşbirliği Çağrısı’ kapsamında, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Berrin Yüksel’in yürütücülüğünü üstlendiği iki proje kabul edildi.
Tiroid Kanserleri ve Polikistik Over Sendromu (PCOS) alanında TÜSEB ile işbirliği içinde olacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yüksel, TÜSEB koordinasyonunda gerçekleştirilmekte olan “Türkiye Genom Projesi” kapsamında birbirini tamamlayıcı nitelikte farklı aşamalardan oluşan uygulamalı proje süreci planlandığını belirtti. İlk aşamada, kanserler, kronik ve nadir hastalıklarda geniş bir biyolojik örneklem oluşturulmasının amaçlandığını aktaran Yüksel ‘‘İkinci aşamada, oluşturulan biyolojik örneklem ile çoklu omik yöntemleri temel alan bir yaklaşımla veri üretim sürecine geçilecektir. Üçüncü aşamada, elde edilen çoklu omik verileri sistem biyolojisi, biyoenformatik, veri madenciliği ve yapay zekâ teknikleri kullanılarak bütüncül bir yaklaşımla analiz edilecektir. Projenin son aşamasında, ülkemizde görülen, kronik ve nadir hastalıkların erken tanı, tedavi ve önlenmesinde etkili olabilecek hayata geçirilebilir, özgün ürünler geliştirilecektir. Böylece söz konusu hastalıklardan kaynaklanan sosyoekonomik yükün ortadan kaldırılması veya hafifletilmesi hedeflenmektedir’’ dedi.

“Sağlık alanında önemli adımlar atmaya devam ediyoruz”
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Ekrem Savaş, üniversite olarak bilginin ürüne dönüştürülmesi, ARGE’ye katkı sağlamak, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmanın en önemli amaçlarından biri olduğunu söyleyerek, sağlık bilimi ve teknolojisi alanında bilgi üreterek, ülkemize ve insanlığa hizmet eden TÜSEB’e sunulan projelerinin kabul edilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinin sağlık bilimleri alanında yurt içi ve yurt dışı araştırma ve işbirliklerine devam ettiğine dikkat çekerek, projede emeği geçenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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