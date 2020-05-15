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Uşak’ta gençler günler sonra dışarıya çıktı

İHA

Uşak'ta 1520 yaş aralığındaki gençler, günler sonra dışarı çıkabilmenin keyfini çıkardı.

Uşak’ta gençler günler sonra dışarıya çıktı

Uşak’ta 1520 yaş aralığındaki gençler, günler sonra dışarı çıkabilmenin keyfini çıkardı.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan gençler, park ve bahçelerde gezmeyi tercih etti. Hijyen tedbirlerine büyük ölçüde riayet eden gençlerin yanı sıra yasağa rağmen maske takmayanların olduğu görüldü. Uzun zamandır görüşemedikleri arkadaşlarıyla özlem gideren gençler, 4 saatlik izin süresince sosyal aktivitelerini yapmayı da ihmal etmedi.
Havanın oldukça sıcak olduğunu ancak mutlu olduğunu ifade eden Ebraj Pala, “Her yeri unutmuşuz. Tedbirimizi aldık, bu tür izinler ara ara verilmeli, çünkü hepimiz birbirimizi çok özlüyoruz” dedi.
Dışarı çıktığı için mutlu olduğunu dile getiren Dalince Güngör ise adeta yürümeyi unuttuklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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