Hoparlörden müzik sesi değil 'uyuşturucu' çıktı Uşak’ta 28 polisin katılımıyla narkotik operasyonu: 2 tutuklama

Uşak’ta narkotik polisleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda eski tip hoparlörün içinden uyuşturucu madde çıktı. O anlar polis kamerasına yansırken, gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklandı 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 28 polisin katılımıyla 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen evlerden birinde arama yapan polis, eski tip hoparlörün içinde çeşitli uyuşturucu maddeler buldu. O anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 8,45 gram metamfetamin, 1 buçuk gram esrar, 4 adet extacy ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2’si tutuklanırken 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 13 kişiye ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

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