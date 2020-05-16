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<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.<br>Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.<br>Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.<br>Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-05-16 14:24:18<br>

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