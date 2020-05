Virüs testi negatif çıkan kuaför esnafı faaliyetlerini sürdürüyor Berber esnafı: “Umarız meslektaşlarımız bir an önce sağlığına kavuşur”

Uşak'ta 26 berberin korona virüs testinin pozitif çıktığı öne sürülürken test sonucu negatif çıkan ve faaliyetlerini sürdüren berberler ise esnaf arkadaşlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kontrollü normalleşme adımları kapsamında geçtiğimiz günlerde berber ve kuaförlerin açılışı yapıldı. Bu kapsamda Uşak'ta faaliyet gösteren 451 berber ve kuaförler açılış yapılmadan önce korona virüs (Covid19) testi yapıldı. İddiaya göre test yapılan 26 berber ve kuaförün korona virüs testi pozitif çıkarken, test sonucu negatif çıkan berber ve kuaförler ise çalışmalarını sürdürüyor.

Meslektaşlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini belirten kuaför esnafı Metin Özel, “Biz test yaptırdık, çok şükür testimiz negatif çıktı. İnşallah test sonucu pozitif çıkan arkadaşlarımız bir an önce sağlığına kavuşur. Sonuçta uzun bir süreç geçirdik. Herkesin bir an önce işinin başına geçmesi tek temennimiz” şeklinde konuştu.

Testinin negatif çıktığını belirten kuaför esnafı Barış Çınar, “Pozitif çıkan meslektaş arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun diyoruz. Bu virüs tıraşa gittikten sonra oradan bulaştı diye bir şey yok. Sonuçta sokağa çıktığında da bulaşan bir şey. Biz hijyenik çalışıyoruz ve gerekli tüm önlemlerimizi aldık” dedi.

