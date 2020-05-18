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Engelli gencin forma hayalini jandarma gerçekleştirdi

İHA

Engelli gencin forma hayalini jandarma gerçekleştirdi

Uşak’ta jandarma ekipleri Fenerbahçe taraftarı olan engelli gence, takımın forma ve atkısını hediye ederek örnek bir davranış sergiledi.
Ulubey İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı İnay Köyüne gitti. Burada yaşayan Cemil Hayırlı adlı engelli genç, jandarmadan Fenerbahçe forması ve atkısı talep etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler engelli gencin talebini çok geçmeden yerine getirerek Fenerbahçe forması ve atkısını hediye etti.
Hediyeler üzerine oldukça sevinen engelli gencin yüzündeki mutluluk görüntülere yansırken jandarma ekiplerinin bu hareketi görenlerin takdirini topladı.

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