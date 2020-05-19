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Lastik değiştirirken krikodan kayan otomobilin altında kalıp, öldü

DHA

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta patlayan lastiği değiştirirken krikodan kayan otomobilinin altında kalan Süleyman Pektaş (66), hayatını kaybetti. Olay, bu sabah Aybey Mahallesi Yunus Sokak'ta meydana geldi. Süleyman Pektaş, evinin önünde duran aracının patlayan lastiğini değiştirmek için bagajdaki krikoyu alıp, aracın altına yerleştirdi. Pektaş lastiği değiştirirken kriko kaydı, otomobilin altında kaldı. Süleyman Pektaş olay yerinde yaşamını yitirdi.  Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Süleyman Pektaş'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna...

Lastik değiştirirken krikodan kayan otomobilin altında kalıp, öldü

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta patlayan lastiği değiştirirken krikodan kayan otomobilinin altında kalan Süleyman Pektaş (66), hayatını kaybetti.<br>Olay, bu sabah Aybey Mahallesi Yunus Sokak'ta meydana geldi. Süleyman Pektaş, evinin önünde duran aracının patlayan lastiğini değiştirmek için bagajdaki krikoyu alıp, aracın altına yerleştirdi. Pektaş lastiği değiştirirken kriko kaydı, otomobilin altında kaldı. Süleyman Pektaş olay yerinde yaşamını yitirdi. <br>Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Süleyman Pektaş'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU<br>2020-05-19 13:10:40<br>

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