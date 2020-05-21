Uşak'ta orman yangını

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.<br>Banaz ilçesine bağlı Kiraz mevkiisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler 5 arazöz, 3 ilk müdahele aracı ve su tankeriyle karadan müdahele ederken, havadan söndürme helikopteriyle de çalışmalara destek verildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak üzere olduğu öğrenilirken, yangının 2 dekarlık alana yayıldığı bildirildi. Banaz jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-05-21 17:51:41<br>
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