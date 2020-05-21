Uşak'ta orman yangını

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.<br>Banaz ilçesine bağlı Kiraz mevkiisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler 5 arazöz, 3 ilk müdahele aracı ve su tankeriyle karadan müdahele ederken, havadan söndürme helikopteriyle de çalışmalara destek verildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak üzere olduğu öğrenilirken, yangının 2 dekarlık alana yayıldığı bildirildi. Banaz jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-05-21 17:51:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.