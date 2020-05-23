Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Uşak'ta sessizlik hakim

Uşak'ta ilk kez uygulanan ve 4 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında kentin meydan ve ana caddeleri bomboş kalırken, vatandaşların kurallara riayet etti.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararının ilk gününde kent, uzun zaman sonra ilk kez boş kaldı. Görüntüsüyle adeta hayalet şehri andıran kentte 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve İsmet Paşa Caddesi başta olmak üzere ara sokak ve caddelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Arefe günü dolayısıyla market, kasap ve kuru yemişçileri gibi iş yerleri 10.00 ile 17.00 arası açık olurken vatandaşlar evlerine yakın dükkanlara gitmeye özen gösterdi.

Kısıtlamadan dolayı sessizliğe bürünen kent drone ile havadan görüntülenirken kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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