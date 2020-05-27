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Kısıtlamanın bitmesiyle vatandaşlar sokağa akın etti Sokağa çıkan vatandaş: “Sudan çıkmış balığa döndük”

İHA

Kısıtlamanın bitmesiyle vatandaşlar sokağa akın etti Sokağa çıkan vatandaş: “Sudan çıkmış balığa döndük”

Uşak'taki vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle adeta sokağa akın etti. Dışarı çıkan bir vatandaş 4 günlük kısıtlamanın ardından ‘sudan çıkmış balığa’ döndüklerini ifade ederek hava almaya çıktığını belirtti.
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Uşaklılar sokağa akın etti. Saatlerin 24.00’ı göstermesiyle vatandaşlar yağan yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden dışarı çıktı. En işlek caddelerden biri olan İsmet Paşa'da insan yoğunluğunun yanı sıra yoğun araç trafiği de oluştu. Polis ekipleri son dakikalarda dışarıda olanlara yönelik denetim gerçekleştirirken, kısıtlamanın bitmesiyle de denetimlerine devam etti.

“Bayram buruk geçti”
Kısıtlamanın sona erdiği ilk dakikalarda kendini soka atan vatandaşlardan Yunus Karabulut, “Sudan çıkmış balık gibi hissediyorum, temiz hava gerçekten güzel. 4 gündür evde sıkıldık ama iyi olacaksa 4 gün daha kalırız. Yeter ki hastalık yayılmasın. Bayramda memleketime gidemedim, ailemle görüşemedim. Telefonla iletişim kurduk, zaten telefonlar yoğunluktan kilitlendi. Doğrusu bayram buruk geçti” diye konuştu.

“Çok mutluyuz”
4 günlük kısıtlamada sıkıldığını ifade eden Azad Beglanov ise, “4 gün zor geçti. Bayram olmasına rağmen evde kaldık ve çok sıkıldık. Ama şimdi yasak kalkınca hava almaya çıktık. Çok mutluyuz. Yağmur da yağdı ama ona rağmen yürüyüş yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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