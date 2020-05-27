Soğuk hava ve dolu yağışına rağmen izinlerinin tadını çıkardılar Dolu yağışı dışarı çıkmalarına engel olamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk hava ve dolu yağışına rağmen izinlerinin tadını çıkardılar Dolu yağışı dışarı çıkmalarına engel olamadı

İHA

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 14 yaş ve altı çocuklar soğuk havaya ve dolu yağışına aldırış etmeden 4 saatlik izinlerinin tadını sokak ve caddelerde çıkardılar.

Soğuk hava ve dolu yağışına rağmen izinlerinin tadını çıkardılar Dolu yağışı dışarı çıkmalarına engel olamadı

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 14 yaş ve altı çocuklar soğuk havaya ve dolu yağışına aldırış etmeden 4 saatlik izinlerinin tadını sokak ve caddelerde çıkardılar.
Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilerin, belirlenen gün ve saatlerde bu kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin uygulama, ilgili genelge kapsamında devam ediyor. Uşak'ta saatlerin 11.00'i göstermesiyle 14 yaş ve altı çocuklar yeniden dışarı çıktı. Atapark ve İsmet Paşa Caddesi'nde çocuklar soğuk havaya ve zaman zaman yağan doluya aldırış etmeden gönüllerince gezdi. Ailelerinin yardımıyla parklara giden çocuklar, aletlerin ıslak olmasından dolayı bisiklet binmeyi ve gezmeyi tercih etti. Kendilerine ayrılan sürenin tadını çıkaran çocukların maske ve sosyal mesafe kurallarına büyük oranda riayet ettiği gözlendi.
Yağmurun sürpriz olduğunu belirten Polat Kılınç, soğuk havaya aldırış etmeden bisiklet sürdüğünü ve mutlu olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamanın bitmesiyle vatandaşlar sokağa akın etti Sokağa çıkan vatandaş: “Sudan çıkmış balığa döndük”
YEREL HABERLER Kısıtlamanın bitmesiyle vatandaşlar sokağa akın ...
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Pişirdikleri yemeklerle sokak hayvanlarını besliyorlar 96 hayvansever ‘Uşak’ta aç canımız kalmasın’ diyerek sokak sokak dolaşıyor
YEREL HABERLER Pişirdikleri yemeklerle sokak hayvanlarını ...
Jandarma ekiplerinin bayram mesaisi Jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinin bayram mesaisi Jandarma ekipleri ...
Doğa harikası ‘Ulubey Kanyonu’ ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günü bekliyor Uşak’taki turizm merkezinde ‘korona virüs’ sessizliği
YEREL HABERLER Doğa harikası ‘Ulubey Kanyonu’ ziyaretçilerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X