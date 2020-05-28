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Uşak'ta camiler 74 gün sonra cemaatle buluşuyor Uşak’ta camiler sosyal mesafeye uygun şekilde ibadete hazır hale getiriliyor

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında 74 gündür toplu ibadete kapalı olan camiler yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da yarın cuma namazı ile ibadete açılacak. Kentteki camilerde dezenfekte işlemleri tamamlanırken, ibadet yapılacak alanlara sosyal mesafe kuralına uygun şeritler çekildi.

Uşak'ta camiler 74 gün sonra cemaatle buluşuyor Uşak’ta camiler sosyal mesafeye uygun şekilde ibadete hazır hale getiriliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 74 gündür toplu ibadete kapalı olan camiler yurt genelinde olduğu gibi Uşak’ta da yarın cuma namazı ile ibadete açılacak. Kentteki camilerde dezenfekte işlemleri tamamlanırken, ibadet yapılacak alanlara sosyal mesafe kuralına uygun şeritler çekildi.
Covid19 tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde camilerde cemaat ile ibadet faaliyetleri durdurulurken, bireysel olarak ibadet yapılması kararı alınmıştı. Kontrollü normalleşme ile birlikte camilerin yarın cuma namazıyla ibadete açılacağı duyuruldu. Bunun üzerine Uşak’taki camilerde hijyen tedbirleri üst düzeyde tutuldu. Dezenfekte işlemleri tamamlanan camilerde ibadet yapılacak alanlara sosyal mesafe kuralına uygun şeritler çekildi. Vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi için cami avlusu temizlenirken, belirli noktalara bilgilendirme yazıları asıldı.

“Gerekli önlemleri aldık, hazırız”
Caminin kapasitesinin bin kişilik olduğunu ancak bunu ortalama 200 kişi civarına düşürdüklerini ifade eden Yücetepe Cami Müezzini Emin Acar, şunları söyledi:
“Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi korona virüs salgını nedeniyle camilerimiz Mart ayı içerisinde ibadete kapatılmıştı. İnşallah yarın cuma namazı itibariyle de, camiler ibadete açık bulundurulacak. Biz bireysel ibadet yapan vatandaşlarımız için camilerimizi kapatmamıştık. Sadece toplu namaz kılınması durdurulmuştu. Yarından itibaren toplu namaz kılmaya başlayacağız, bunun için gerekli tedbirler alındı. Biz de bu tedbirler kapsamında camimizde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde gerekli tedbir ve önlemleri aldık. Camimizin normal kapasitesi bin kişilikken bunu yaklaşık 200 kişiye kadar indirdik. Yarın da cuma namazı itibariyle ibadete açılacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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