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Uşak'ta, açık havada sosyal mesafeli cuma namazı

DHA

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) UŞAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan camiler, bugün cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Uşaklılar, namazı açık havada, sosyal mesafe kuralına uyarak, maskeyle kıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta kapatılan camiler, bugün cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Seccadelerini evlerinden getiren Uşaklılar, açık havada, sosyal mesafe kuralına uyarak, maskeyle namaz kıldı. Uşak'ta belirlenen camilerin yanı sıra sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen park ve pazar yeri gibi alanlarda da cuma...

Uşak'ta, açık havada sosyal mesafeli cuma namazı

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) UŞAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan camiler, bugün cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Uşaklılar, namazı açık havada, sosyal mesafe kuralına uyarak, maskeyle kıldı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta kapatılan camiler, bugün cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Seccadelerini evlerinden getiren Uşaklılar, açık havada, sosyal mesafe kuralına uyarak, maskeyle namaz kıldı. Uşak'ta belirlenen camilerin yanı sıra sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen park ve pazar yeri gibi alanlarda da cuma namazı kılındı. Belirlenen noktalara cemaatle cuma namazı kılmaya gelenlerin maske taktıkları ve seccadelerini getirdikleri görüldü. Kızılay ekipleri, maskesi olmayanlara maske dağıttı. Namazın kılınmasının ardından cemaat, yine sosyal mesafeye dikkat ederek, camiden ayrıldı.<br>Uşak kent merkezinde hazırlanan Atapark'a, cemaatle cuma namazı kılmaya gelen Ümit Bahçevan, "Dinimizin gereği cuma namazı çok önemli. Toplu halde kılınması gereken bir namaz. Cumanın anlamı zaten 'toplanma' demek. İki ayı aşkın bir sürenin ardından tekrar bir arada cuma namazı kılmanın mutluluğu içindeyiz" dedi.<br>Hasan Sedef de cuma namazını cemaatle kıldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU<br>2020-05-29 17:12:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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