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Uşak Üniversitesi’nden öğrencilere ‘dijital sınav’ desteği Uşak Üniversitesi öğrencilere kapılarını açtı

İHA

Uşak Üniversitesi, bilgisayar ve internet imkânları sınırlı olan üniversite öğrencilerine, dönem sonu sınavları boyunca, üniversite yerleşkelerinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanabilmeleri için kapılarını açtı.

Uşak Üniversitesi’nden öğrencilere ‘dijital sınav’ desteği Uşak Üniversitesi öğrencilere kapılarını açtı

Uşak Üniversitesi, bilgisayar ve internet imkânları sınırlı olan üniversite öğrencilerine, dönem sonu sınavları boyunca, üniversite yerleşkelerinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanabilmeleri için kapılarını açtı.
Uşak Üniversitesi, Covid19 salgını nedeniyle final ve bütünleme sınavlarının uzaktan öğretim yoluyla yapılması için Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) aldığı karar yönünde harekete geçti. Bu kapsamda Uşak ili ve ilçelerinde ikamet eden ve internete erişim imkânları sınırlı olan tüm üniversite öğrencilerinin, sınavlarına sorunsuz şekilde girebilmeleri adına kent merkezindeki kampüste bulunan kütüphane ve ilçe yerleşkelerinde bulunan tüm bilgisayar laboratuvarları kullanıma açıldı.
Öte yandan sınava girecek öğrencilerin hizmetlerden, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla haftanın her günü mesai saatleri içerisinde yararlanabileceği belirtilirken, detaylı bilgi ise Uşak Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yayınladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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