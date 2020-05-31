Yaşlılar rengarenk çiçeklerle bürünen parklarda gezdi

Uşak’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 6 saatlik sokağa çıkma izinlerini parklarda geçirdi. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, ‘Yürümeyi unutmuşuz’ diyerek bol bol yürüyüş yaptı.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün dördüncü kez dışarı çıktı. Uşak’taki vatandaşlardan çoğu havanın güzel olmasını fırsat bilerek Atapark’a gelmeyi tercih etti. Yeşil örtüyle kaplanan ve çiçeklere bürünen parkın tadını çıkaran yaşlılar, hijyen kurallarına da dikkat etti. Temiz havanın keyfine varan vatandaşlar, izinlerinin belirli günlerde olmak üzere artırılmasını istediklerini belirttiler.

Temiz hava aldığından dolayı iyi hissettiğini belirten 83 yaşındaki Sarıgül Şahin, “Geziyoruz sonra evimize gidiyoruz. Evde sıkıldık, sık sık izin versinler de herkes gezsin dolansın” dedi.



“İzinlerin biraz daha sık olması lazım”

Verilen izinlerin artırılması gerektiğini kaydeden Turabi Tunç, “Fırsat buldukça kayınvalidemi dışarı çıkarıyorum. Bazen bana ‘Sen gezmeye gidiyorsun ben gidemiyorum’ diyerek sitem ediyor. Daha önceden kayınvalidem yürüyebiliyordu ama şimdi biraz zorlanıyor, ‘bacaklarım tutuldu’ diyor. İzinlerin biraz daha sık olması lazım. Haftada 2 gün veya 3 gün kısa saatlerle olabilir” şeklinde konuştu.



“Sabrın sonu selamettir”

Uzak bir mesafeden parka geldiğini ancak yürümeyi özlediğini dile getiren Ali Çubukçu ise, “Ayaklar yere ancak alışıyor, yürümeyi unuttuk. Hastalık varsa bekleriz, sabrın sonu selamettir. Ama benim evim küçük, mesafe kısa olduğu için içeride pek yürüyemiyorum. Hiç olmazsa dışarı çıktığımızda istediğimiz kadar yürüyebiliyoruz” diye konuştu.

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