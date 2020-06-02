Uşak'ta kahvehaneler tedbirlerle açıldı

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, normalleşmenin ilk gününde alınan kararla birlikte kahvehaneler kapılarını müşterilerine açtı. 76 gün sonra kahvehanesini açan Halil Baş, işletmesinin kapalı olduğu süreçte TIR şoförlüğü yaparak geçindiğini söyledi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni normalleşme sürecinin ilk günü olan 1 Haziran´da, Uşak'ta kahvehaneler kapılarını müşterilerine açtı. Uşak'ın merkezinde 76 günün ardından kapılarını açan kahvehaneler ilk müşterilerini kabul etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan müşteriler, aylar sonra kahvehanede arkadaşlarıyla çay içtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kahvehanelerin açılışının ilk gününde, işletmecileri ziyaret eden Uşak Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, kahvehane sahipleri kurallara uymaları konusunda uyardı.<br>Açılışların ilk günde kahvehanelere dezenfektan standı da dağıtan Uşak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi, "16 Mart 2020 tarihinde koronavirüs salgının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle kahvehanemiz kapanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla artık normalleşmeye geçiyoruz. Biz de oda olarak üstümüze düşen görevleri yapıyoruz. Oda olarak dezenfektan stantları yaptırdık. Kahvehanelerin girişlerine kurarak, içeri girenlerin ellerini dezenfekte etmesini sağlıyoruz. Okey ve kağıt gibi oyunlar belli bir süre yasak olacak. Bunun dışında üyelerimiz yani kahvehane çalışanlarımız sürekli olarak maske takacak. Müşteriler maskesiz içeri alınmayacak. Maskelerini sadece çay içerken çıkarıp, sonra geri takacaklar. Masalar arasında 1.5 metre mesafe olacak. Müşterilerimizin sandalyeleri arasında 60 santimetre mesafe olacak. Hijyen kurallarına daha da dikkat etmemiz gerekecek" diye konuştu.<br>'KAHVEHANEM KAPALIYKEN ŞOFÖRLÜK YAPARAK GEÇİNDİM'<br>Kahvehanelerin kapatılmasına zamansız yakalandıklarını dile getiren işletme sahibi Halil Baş, "Bu sürece çok zamansız yakalandık. Maddi sıkıntıya düştük. Ancak devletimiz kredilerle bir şekilde destek olmaya çalıştı. Kahvehanelerin tekrar açılması bir yönden çok iyi oldu. En azından bir şekilde yavaş da olsa ticaretimizi döndürmeye devam edeceğiz. Kahvecilikten önce TIR şoförüydüm. Kahvehanelerin kapalı olduğu süreçte yine TIR şoförlüğü yaparak geçindim. Kahvehanelerin açılacağını, tekrar iş yerime döneceğimi öğrendiğimde çok sevindim" dedi.<br>Kahvehanelerin açılmasının kendileri için iyi olduğunu belirten müşterilerden Çağdaş Yıldırım da, kahvehanelerin kapalı kaldığı süreçte arkadaşlarından ayrı kaldığını vurgulayıp, "76 gün sonra kahvehaneler yeniden açıldı. Ben de arkadaşlarımla tekrar görüşme imkanı buldum. Bu nedenle mutluyum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-06-02 11:53:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.