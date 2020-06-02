Uşak'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı

'55 yaş için hiç fena değil'

Uşak'ta polis tarafından yapılan operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tefecilik yaptıkları bilgisine ulaştıkları şahısları 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Kimlikleri tespit edilen şahısların ev ve iş yerlerine eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda, 288 adet senet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı silah, farklı çaplarda olmak üzere 63 adet mermi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan İ.K. (44), G.A. (34), S.Ö. (44), A.G.(25) ve B.G.(54) adlı 5 zanlı gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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