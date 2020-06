78 gün aradan sonra kıraathaneler faaliyete başladı

Uşak’ta kapalı olan kıraathaneler 78 gün aradan sonra alınan tedbirlerle birlikte yeniden faaliyetlerine başlarken, işletme sahipleri eski düzene dönülmesini dört gözle bekliyor.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında faaliyetlerine yeniden başlayan kıraathaneler 78 gün aradan sonra yeniden kepenk açtı. Uşak Kahveciler Esnaf Odası tüm kahvehane, kafe gibi işletmelere dezenfekte makinesi dağıttı. Alınan bu tedbir ile birlikte vatandaşlar işletmeye el dezenfektanını kullandıktan sonra maske takma şartı ile giriş yapabiliyor. Sadece çay servisi yapılabilen kıraathanelerde ise işletme sahipleri bir an önce eski düzene dönülmesini bekliyor.



“Eski düzeni dört gözle bekliyoruz”

Uzun süredir kapalı olduklarını belirten Uşak Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Börekçi, “Bizimle birlikte bazı esnaflarımız da kapalı ama bu süreçten en fazla zararı kıraathane esnafımız gördü. Kıraathanelerimizde oyun olmadığı takdirde işletme sahiplerimizin gereken kazancı sağlaması çok zor. O yüzden bir an önce ikinci bir kararın alınıp eski düzene dönülmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.

İşlerin azaldığını belirten Börekçi, işletmelerin açılmasından dolayı bir nebze rahatladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Birtakım mesafe, hijyen gibi kurallarımız var. Oda olarak bir de dezenfektan stantları yaptırdık. Böylelikle vatandaşların her girip çıktığında dezenfekte olmasını sağlıyoruz. İşlerimiz azalsa bile en azından kiralarımızı karşılayabileceğimiz için işimize devam edeceğiz.”



“İşlerde yüzde 90 düşüş var”

Sürecin kendilerini ekonomik anlamda zora soktuğunu ifade eden oyun salonu işletmecisi Recep Yozgat, “Süreçten ekonomik anlamda iyi etkilenmedik. Piyasada çok etkileşim olacağını tahmin etmiyorum. Oyun salonu olarak tam anlamında açılmadık, sadece çay servislerimiz var. İşlerimizde, dükkanlar açılmasına rağmen yüzde 90 gibi bir düşüş var. Bu süreci bir an önce atlatıp eski işimize dönmeyi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

