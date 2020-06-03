Uşak'ta İki tır çarpıştı: 1 yaralı Şarampole devrilen tırdaki konserve şişeleri etrafa saçıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta İki tır çarpıştı: 1 yaralı Şarampole devrilen tırdaki konserve şişeleri etrafa saçıldı

İHA

Uşak'ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şarampole devrilen tırın 22 yaşındaki sürücüsü yaralanırken, tırda yüklü olan konserve şişeleri kırılarak etrafa saçıldı.

Uşak'ta İki tır çarpıştı: 1 yaralı Şarampole devrilen tırdaki konserve şişeleri etrafa saçıldı

Uşak'ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şarampole devrilen tırın 22 yaşındaki sürücüsü yaralanırken, tırda yüklü olan konserve şişeleri kırılarak etrafa saçıldı.

Kaza. akşam saatlerinde BanazUşak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halim Koçer (48) yönetimindeki 64 FR 660 plakalı tır, 'U' dönüşü yaptığı esnada Mehmet Sabri Karakaya (22) yönetimindeki 34 BD 7639 plakalı konserve şişesi yüklü tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen tırda bulunan çok sayıda konserve şişesi kırılarak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü Karakaya, sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Banaz Belediyesi temizlik ekipleri yola savrulan cam kırıklarını temizlerken jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Parklar çocuklarla doldu taştı Çocuklar izinlerinde sosyal mesafe kuralını unuttu
YEREL HABERLER Parklar çocuklarla doldu taştı Çocuklar izinlerinde ...
Otomobilden 1422 adet tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Otomobilden 1422 adet tarihi eser çıktı
78 gün aradan sonra kıraathaneler faaliyete başladı
YEREL HABERLER 78 gün aradan sonra kıraathaneler faaliyete başladı
Uşak'ta Roma Dönemi'ne ait bin 442 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak'ta Roma Dönemi'ne ait bin 442 adet tarihi eser ...
Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Uşak'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Uşak'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı
Uşak'ta kahvehaneler tedbirlerle açıldı
YEREL HABERLER Uşak'ta kahvehaneler tedbirlerle açıldı
Deriyi özel teknikle yakıp, hat ve tezhip tabloları yapıyor Kendi bulduğu tekniklerle hat sanatına yön veriyor Deri üzerine ‘hat’ işleyen imam yeteneğiyle göz dolduruyor
YEREL HABERLER Deriyi özel teknikle yakıp, hat ve tezhip tabloları ...
Uşak'ta 22 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak'ta 22 litre sahte içki ele geçirildi
78 yaşındaki ayakkabı tamircisi 73 gün sonra kepenk açtı Ayakkabı tamircisi: “Allah beni dükkanıma kavuşturdu” “Çifte bayram yapıyorum”
YEREL HABERLER 78 yaşındaki ayakkabı tamircisi 73 gün sonra kepenk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X