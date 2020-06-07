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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi dışarı çıkmak istiyor

İHA

Uşak'ta korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 1 haftalık aranın ardından yeniden sokağa çıktı. Vatandaşlar izinlerinin hafta içi bir güne alınmasını istediklerini belirtti.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi dışarı çıkmak istiyor

Uşak’ta korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 1 haftalık aranın ardından yeniden sokağa çıktı. Vatandaşlar izinlerinin hafta içi bir güne alınmasını istediklerini belirtti.
Uşak’ta korona virüsle (Covid19) mücadele sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, dışarıda güzel havanın keyfini yaşadı. Vatandaşlar başta Atapark olmak üzere Uşak’taki park ve caddelerde gezdi. Çoğu vatandaş, sıcak havadan dolayı gölge yerlerde oturmayı tercih ederken bazıları ise sıcak havaya aldırış etmeyerek yürüyüş yapmayı tercih etti.
İzin gününün tatil günü olması dolayısıyla birtakım işlerini gerçekleştiremediğini belirten Üzeyir Kaya, “Uzun bir aradan sonra yine dışarı çıktık ama yapmak istediğimiz işleri yapamıyoruz. Çarşıya inemiyorum, bankada işlerim oluyor yapamıyorum. İzni pazar günü yapacaklarına başka bir gün yapsalar olmaz mıydı? Daha güzel olurdu ki böylelikle bizler işlerimizi görebilelim” dedi.
Sıcak olduğu için gölgede oturmayı tercih eden Güray Uğur ise izin sürelerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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