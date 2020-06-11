Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri ‘dezenfektan’ üretimine başladı Uşak'taki meslek lisesinden 6 bin 218 öğrenciye hijyen desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri ‘dezenfektan’ üretimine başladı Uşak'taki meslek lisesinden 6 bin 218 öğrenciye hijyen desteği

İHA

TOBB Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, LGS'ye girecek öğrenciler için el dezenfektanı üretiliyor. 3 günde 1 ton dezenfektan ve bin adet yüz siperliği üreten okulda, seri üretime devam ediliyor.

Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri ‘dezenfektan’ üretimine başladı Uşak'taki meslek lisesinden 6 bin 218 öğrenciye hijyen desteği

TOBB Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, LGS’ye girecek öğrenciler için el dezenfektanı üretiliyor. 3 günde 1 ton dezenfektan ve bin adet yüz siperliği üreten okulda, seri üretime devam ediliyor.
20 Haziran’da Türkiye genelinde yapılması planlanan Lise Geçiş Sınavı (LGS) için yurt genelinde korona virüse karşı önlemler alındı. Uşak’ta 90 okulda gerçekleşecek olan LGS'de 6 bin 218 öğrenci yarışacak. Öğrencilerin gerekli hijyeni sağlayabilmesi adına harekete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, gönüllü öğretmenler tarafından el dezenfektanı ve siperlik üretiliyor. 3 günde 1 ton dezenfektan ile bin adet yüz koruyucu siperlik üretilen okulda, seri üretime hız kesmeden devam ediliyor.

“Günlük 6 ton kapasitemiz var”
Korona virüs salgını sürecinin başından itibaren günlük 6 ton dezenfektan üretildiğini belirten TOBB Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seçkin Şentürk, şimdi ise sınava girecek öğrencilere destek amaçlı özel üretim yaptıklarını kaydetti. Şentürk konuşmasında şunları söyledi:
“Pandemi süreci başladığında Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yüzey dezenfektanı imalatıyla ilgili talepleri oldu. Bu süreçte günlük 6 ton kapasiteli yüzey dezenfektanı imal etmeye başladık. Ürettiğimiz dezenfektanları kurumlara verdik. Daha sonra LGS sınavına girecek öğrenciler için el dezenfektanı, siperlik ihtiyacı oluştu ve üretime başladık.”

“Üretime katkı sağladığımız için mutluyuz”
Kentteki kurumlara iletmek üzere 20 ton yüzey dezenfektanı ürettiklerini belirten Şentürk, “Bunun yanında okullara iletmek üzere 1 ton el dezenfektanı, bin tane de siperliği ürettik. Üretime destek veren arkadaşlarımız çok mutlu oluyorlar. Dışarıdan gelen tepkiler olumlu” dedi.
Öte yandan, dezenfektan standı da ürettiklerini kaydeden Şentürk gelen talepleri karşılamak adına seri üretime devam ettiklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zaman kısıtlaması olmayan gençler sokakları doldurdu
YEREL HABERLER Zaman kısıtlaması olmayan gençler sokakları doldurdu
Yıllar önce hobisi olan 'hamak' şimdi geçim kaynağı oldu 66 yaşındaki emekli öğretmen hayatını hamak örerek kazanıyor
YEREL HABERLER Yıllar önce hobisi olan 'hamak' şimdi geçim kaynağı ...
Polis memuru otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Bankacılığı bırakıp ‘arıcı’ oldu Yılda 3 buçuk ton bal üreten girişimci kadın ihracata hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bankacılığı bırakıp ‘arıcı’ oldu Yılda 3 buçuk ton ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X