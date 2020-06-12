Annesini silahla vurduktan sonra polis ve bekçilere de ateş açtı: 4 yaralı (2)

<br>'SİZ BENİ DELİ HASTANESİNE Mİ GÖTÜRECEKSİNİZ'<br>Uşak'ın Eşme ilçesinde, annesini silahla vurduktan sonra, olay yerine gelen polis ve bekçilere de ateş açan İ.A.'nın, sabah saatlerinde Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri bölümüne muayene olmaya gittiği öğrenildi. Doktorun İ.A.'yı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ettiği belirtildi. Doktor muayenesinin ardından tekrar Eşme'ye dönen İ.A., annesi ve dayısı ile tartışmaya başladığı, iddiaya göre tartışma sırasında "Siz beni deli hastanesine mi götüreceksiniz" diyerek evde bulunan tüfeği ateşlediği ileri sürüldü.<br>Bu arada İ.A. olaya müdahale etmeye gelen polis memuru Abdurrahman T., bekçiler Hasan Can G. ve Çağdaş D.'ye de ateş açtı. Olayda başından vurulan Hasan Can G. ağır yaralanırken, Abdurrahman T. omzundan, Çağdaş D.'nin ise ayağından yaralandığı öğrenildi. İ.A.'nın anne ve babasının ayrı olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU<br>2020-06-12 00:59:09<br>

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