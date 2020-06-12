Annesi ile birlikte polis ve bekçileri yaralayan zanlı tutuklandı

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Uşak’ta annesi ile birlikte polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan psikolojik rahatsızlığı bulunan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşme ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlığı bulunan İlkin Sav, annesi ve dayısını yaraladıktan sonra olay yerine gelen polis ve bekçilere av tüfeğiyle ateş açtı. Zanlının yaraladığı 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken, bekçilerden birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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