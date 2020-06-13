Rektör Ekrem Savaş: "Tedbirlerimizi aldık, sınavlara hazırız" Rektör Ekrem Savaş online hazırlık toplantısına katıldı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, ÖSYM başkanlığınca gerçekleştirelecek olan YKS ve MSÜ sınavları öncesinde telekonferans ile hazırlık toplantısına katıldı. Rektör Savaş gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve yapılacak sınavlara hazır olduklarını kaydetti.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınavlar öncesinde yapılacak hazırlıklar ve genel değerlendirmeleri kapsayan online bir toplantı gerçekleştirildi.Toplantıya ÖSYM İl Sınav Koordinatörleri ve üniversite rektörleri katıldı. Uşak Üniversitesi'nden ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak’ın da katılım gösterdiği toplantının başkanlığını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptı. Toplantıda sınavlar öncesi yapılacak hazırlıklar ve sınavlarla ilgili genel değerlendirmeler konuşulurken, ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüklerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Sınav öncesi yapılan çalışmalar ve genel görüşlerin dinlendiği toplantıda, Rektör Savaş Uşak İlinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



"Koordinasyon toplantılarımızı gerçekleştirdik.”

Uşak’ta MSÜ sınavına 15 okulda yaklaşık 2 bin 950 adayın ve YKS sınavına ise 72 binada 3 oturumun toplamında yaklaşık 19 bin 100 adayın gireceğini belirten Prof. Dr. Savaş, “Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak, 2020 MSÜ ve 2020 YKS sınavları öncesi 4 Haziran tarihinde ‘Koordinasyon Kurulu’ toplantımızı yaptık. Ardından 10 Haziran tarihinde bina yöneticileri ile 11 Haziranda ise bina sınav sorumluları ve bina sınav sorumlusu yardımcılarımızla toplantılarımızı gerçekleştirdik’’ şeklinde konuştu.



Hijyen ve sosyal mesafe tedbirleri alındı

Sınav güvenliği ve hijyenle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Savaş, şöyle konuştu:

‘‘MSÜ sınavı öncesi, sınav yapılacak okullarımızla ilgili gerek sınav salonlarında sıralar arasındaki mesafe gerekse de dezenfekte işlemlerini özenli bir şekilde tamamladık. Sınavdan bir gün önce de bu dezenfektasyon işlemleri tekrarlanacak. Sınav günü sosyal mesafe kurallarına uyulması için bina sınav sorumlularımız ve bina yöneticilerimiz gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirildi. ÖSYM tarafından sınav günü bina girişinde adaylarımıza ve görevlilerimize dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecek. İsteyen adaylar ve görevliler kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecekler. Sınav günü binalarımızın girişlerinde yığılmalara sebebiyet vermemek adına ailelerimiz binalarımızın bahçelerine alınmayacak. Emniyet görevlileri adayların ve sınav görevlilerinin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörü ile yapacaktır. Bina girişlerinde görev yapan emniyet görevlilerimize de bir çift maske verilecektir. Kovid19 vakası veya gözetimi altında olan adaylarımız önceden başvuru yaparak, yedek sınav binasında gerekli tedbirler alınarak sınava girebilecekler. Karantina bölgesinde olan aday varsa ise bu adaylar da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınava getirilecektir. Sınav güvenliği ve hijyenle ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık. ÖSYM Uşak İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık, yapılacak sınavlara hazırız"

Ayrıca Prof. Dr. Ekrem Savaş sınav yapılacak binaları yerinde denetleyerek, alınan önlemler konusunda yetkililerden bilgi aldı.

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